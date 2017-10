Volle overtuiging bij PSV'er: "Hoe ik dat weet?"

Steven Bergwijn is bezig aan een goed seizoen. De jonge aanvaller (20) is een vaste waarde geworden in het tricot van PSV, dat na speelronde acht fier aan kop gaat in de Eredivisie.



"Ik heb niets te klagen nu", zo laat Bergwijn weten aan De Volkskrant. "Ik speel bij Jong Oranje en ik sta in de basis bij PSV. Ik durf steeds vaker mijn acties te maken. Dat heeft te maken met vertrouwen. Ik weet zeker dat het uiteindelijk gaat lukken, ook op hoger niveau."



Bergwijn is dus content, maar legt zijn lat beduidend hoger. Daarbij gaat het volgens de PSV-aanvaller niet om grootspraak. "Hoe ik dat weet? Ik voetbal al zo lang, ik ben niet voor niets gekomen waar ik nu ben."