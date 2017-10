Jong Ajax heeft de koppositie maandagavond weten te verstevigen door Almere City FC met 3-0 te verslaan op De Toekomst. Trainer Michael Reiziger was na afloop zeer content.



"Ik vind dat de spelers een hoop kwaliteit laten zien. Het is soms een genot om naar te kijken", zo vertelde de oud-international aan FOX Sports. Reiziger ziet wel verbeterpunten. "Aan het einde hadden we meer in de diepte moeten lopen. Misschien hadden we ietsje meer druk op de bal moeten zetten bij balverlies."



"In de tweede helft was het makkelijker voetballen", weet Reiziger. "We hadden in een iets hoger tempo kunnen spelen. Dan hadden we misschien een nog mooiere wedstrijd gehad, maar ik ben over het algemeen heel tevreden."