"Kane zou bij Tottenham dezelfde loopbaan kunnen opbouwen"

Harry Kane kwam opnieuw moeizaam op gang dit seizoen, maar vanaf september is hij weer wekelijks belangrijk voor Tottenham Hotspur. Manager Mauricio Pochettino voorziet een bijzonder huwelijk tussen club en speler.



Hoewel zijn naam is gelinkt aan verschillende topclubs, hoopt de Argentijn op diens loyaliteit. "Hij was heel emotioneel toen hij in mei naar het afscheid van Francesco Totti bij AS Roma keek. Misschien vormt dat een inspiratie voor Harry. Hij zou bij Tottenham dezelfde loopbaan kunnen opbouwen als Totti bij Roma."



Totti speelde zijn gehele loopbaan bij AS Roma, in totaal 24 jaar en 786 wedstrijden. Het is echter maar de vraag of Kane een soortgelijke route kiest. Maandag sprak coach Zinedine Zidane van Real Madrid nog lovende woorden over de Engelsman.