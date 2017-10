Napoli gaat dinsdagavond een enorme klus tegemoet. In het Etihad Stadium staan de manschappen van Maurizio Sarri tegenover Manchester City en de bewondering is duidelijk aanwezig.



"Manchester City is op dit moment het beste team van Europa", jubelde Sarri maandag op de persconferentie. "Ze winnen alle wedstrijden met op zijn minst vijf doelpunten verschil. Ze hebben sinds augustus in alle duels gescoord en zijn ook verdedigend zeer sterk. Het zal heel moeilijk worden tegen deze uitgebalanceerde tegenstander."



Of dit een 'droomwedstrijd' is voor Napoli? "Ik had liever een makkelijkere tegenstander gehad", beaamt Sarri. "Manchester City is zo sterk, in mijn ogen zelfs sterker dan Real Madrid vorig seizoen. City is van een ander niveau dus ze kunnen alle resterende wedstrijden in onze poule winnen."



City won onlangs met 0-4 bij Feyenoord.