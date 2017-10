"PSV heeft méér jongens die een goal kunnen maken"

Na zeven overwinningen in acht competitieduels is PSV de fiere koploper van Nederland. Dat is deels toe te schrijven aan de offensieve kracht, want in tegenstelling tot een jaar geleden vallen de doelpunten nogal makkelijk.



"PSV heeft meer jongens die een goal kunnen maken dan de concurrentie", zo laat clubwatcher Marco Timmer van Voetbal International weten. "Bij Feyenoord heb je dat natuurlijk ook met Berghuis, Boëtius en Jörgensen. Daarachter misschien Toornstra. Maar deze jongens van PSV houden Luuk de Jong op de bank. Dat is wel een vorm van luxe."



Timmer ziet een heel ander PSV. "De aanvallers van PSV rouleren naar hartenlust en dat pakt voorlopig heel goed uit. Ze kunnen alle kanten. PSV heeft nu al 26 doelpunten gemaakt en dat is er volgens mij één meer dan in de gehele eerste seizoenshelft van vorig seizoen. Dat zegt eigenlijk wel alles."