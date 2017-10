'Ronaldo geeft Real opdracht om miljoenen te strooien'

Real Madrid-aanvaller Cristiano Ronaldo domineert al jaren in de Spaanse hoofdstad, maar niet alleen op het veld is zijn invloed groot. De Portugees zou zelfs een inbreng opeisen in het transferbeleid van de grootmacht.



Ronaldo zou zijn club namelijk hebben geadviseerd om opnieuw werk te maken van David de Gea. In 2015 had de Spanjaard al kunnen overstappen naar Real, maar de papieren werden te laat ingeleverd en daarop verlengde hij zijn verbintenis met Manchester United. In Madrid is Keylor Navas sindsdien uitgegroeid tot een sterkhouder.



Navas hield zijn ploeg regelmatig op de been, maar heeft ook een aantal slippertjes achter zijn naam staan. Om die reden blijft de naam van De Gea circuleren bij Real Madrid en volgens Diario Gol wil Ronaldo nu doorpakken door zijn oude club te beroven van de goalie. Ook Thibaut Courtois van Chelsea zou in beeld zijn.