Boëtius strijdvaardig: "Er staat wat op het spel"

Feyenoord verloor de eerste twee wedstrijden in de Champions League vrij kansloos. En dus móét er morgen eigenlijk gewonnen worden om een goede kans op overwintering in de Europa League te houden.



Dat weet ook aanvaller Jean-Paul Boëtius. "Er staat wat op het spel. Ik zie mogelijkheden tegen Shakthar, het is een ploeg die wij goed kunnen bestrijden. Mentaal sterk, er is geen onrust in de groep. De beleving en echte wil om te winnen is er, dat wil ik morgen laten zien", zegt de aanvaller op de persconferentie vanavond in Rotterdam, geciteerd door RTV Rijnmond-journalist Dennis van Eersel.



"We staan er fysiek goed voor, ondanks dat dit duel kort volgt op onze wedstrijd tegen PEC Zwolle (0-0)."





Boëtius: 'We hebben ons huiswerk gedaan. Shakhtar heeft een goede ploeg. Fysiek sterk met een paar frivole spelers.'#feysha #UCL pic.twitter.com/4bIWtZi2cm — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) 16 oktober 2017