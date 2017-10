OUCH! Twitter-account Ajax zet eigen spits Dolberg voor lul

Kasper Dolberg mocht afgelopen weekend tegen Sparta Rotterdam invallen, maar zijn aandeel was enorm beperkt. Sterker nog: de Deen faalde in zijn korte speeltijd nog met een gemiste penalty.



Geen optreden om te onthouden dus voor hem. En dat pepert het Twitter-account van Ajax er nog eens goed in. Van je werkgever moet je het maar hebben!





Tell us! 🗣



Who are we looking for? 👀 #ajaspa pic.twitter.com/Vf9dZfuIzD