'Collega-coach plaatst hoofd Koeman onder hakblok met uitspraak'

Ronald Koeman moet nog altijd serieus vrezen voor zijn job: dat werd er na de 1-1 remise tegen promovendus Brighton & Hove Albion niet minder op.



En nu laat Paulo Fonseca de druk nog verder toenemen op de Nederlandse coach van Everton. Fonseca, eindverantwoordelijke bij Feyenoord-opponent Shakhtar Donetsk, wordt al een tijdje genoemd als potentiële opvolger en heeft nu zijn droom uitgesproken om spoedig in de Premier League aan de slag te gaan.



"Iedere coach wil wel naar Engeland, en daar ben ik er één van", erkent de in Mozambique geboren tacticus in The Telegraph. "Ik heb een droom en ik geloof dat die kan plaatsvinden. Of het nou snel gebeurt of niet, ik heb die droom wel. De atmosfeer in Engeland is geweldig, ik hoop die ooit mee te mogen maken. Het is de grootste competitie in de wereld, met de beste spelers", aldus de 44-jarige Fonseca tot slot.



De Engelse media brengt de uitspraken groots, omdat zij geloven dat de clubleiding een extra aanleiding zou zien in de wens van Fonseca om Koeman de laan uit te sturen..





Shakhtar boss Fonseca linked with Everton job

Shakhtar Donetsk manager Paulo Fonseca is being linked with Evert... pic.twitter.com/0tGGHkYn6q — Excess Sport (@excesssport) 16 oktober 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.