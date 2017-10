'Man United vreest eis Real Madrid: komst Bale ketst dan af'

Manchester United is volgens diverse Engelse én Spaanse media van plan om na dit seizoen een zeer serieuze poging te gaan wagen bij Gareth Bale, die voor het juiste bedrag mag vertrekken bij Real Madrid.



En aangezien de Engelsen voldoende geld hebben, lijkt een transfer zeker niet onmogelijk. Maar op Old Trafford vreest men ondertussen alsnog dat er van de komst van Bale geen sprake zal komen. De clubleiding denkt namelijk dat Madrid als 'wisselgeld' doelman David de Gea gaat eisen. Hij staat al erg lang op het wensenlijstje van De Koninklijke, maar United wil hem koste wat kost behouden.



En dus zou die eventuele eis van Real gelijk ook een transfer van Bale op kunnen blazen. Dat schrijft boulevardkrant The Sun althans.





Mourinho is determined to land Bale next summer, but #mufc are aware that Madrid will ask for De Gea to be involved in any deal.[md] #MUFC pic.twitter.com/dUDdRJwxHq