Politie doet PSV-spelers verzoek na duel in Venlo

De politie gaat de betrokken PSV-spelers aanmoedigen om aangifte te doen tegen een groep aanhangers van VVV-Venlo. Na het onderlinge competitieduel in De Koel klonken er oerwoudgeluiden en werd Joshua Brenet uitgemaakt voor 'kankerneger'.



De politie neemt de zaak serieus en wil de daders opsporen. "We hebben wel beelden, maar weten nog niet wie er op te zien zijn. We roepen mensen die nog ander beeldmateriaal hebben ook op om die met ons te delen", zo laat een woordvoerster weten aan De Limburger.



Volgens een woordvoerder van de KNVB hoeft VVV-Venlo voorlopig niets te vrezen. In Zeist is dit wangedrag als 'niet wenselijk’ en ‘verwerpelijk' beoordeeld, maar de club zou voldoende inzet hebben getoond. "De club heeft meteen actie ondernomen, zoals het hoort." Een sanctie is dan ook niet aan de orde.



Brenet heeft VVV bedankt voor het snelle ingrijpen. Ook maakt de PSV'er via sociale media een duidelijk statement tegen racisme.