FC Groningen bleef zondag ongeslagen in eigen huis door AZ op 1-1 te houden. Halverwege leidde de Alkmaarse ploeg met 0-1 in het Noordlease Stadion en die marge deed geen recht aan de verhoudingen.



"Ik zag helemaal geen plan in de eerste helft", reageert journalist Jan Mennega in het Dagblad van het Noorden. "Groningen wilde ongetwijfeld winnen, maar dat doe je toch niet door volledig in te zakken? Je moet het publiek bovendien iets bieden, al helemaal nu het stadion bij lange na niet vol zit."



"Daarom kon ik het fluitconcert bij rust wel begrijpen. Net als het applaus na afloop. De supporters hebben opnieuw aangegeven hoe ze Groningen graag zien spelen. En uiteindelijk is de klant koning", weet Mennega.



FC Groningen ligt om deze reden al langer onder vuur. Attractiever voetbal geldt daarom als een belangrijke doelstelling.