Totti ziet Gouden Bal-winnaar: "Om de simpele reden..."

Cristiano Ronaldo heeft opnieuw de beste papieren om de Gouden Bal te winnen. AS Roma-icoon Francesco Totti vindt dat de steraanvaller van Real Madrid dé man is om op te letten.



"Om de simpele reden dat hij een geweldig seizoen heeft gehad en alle prijzen heeft gewonnen met zijn team", vertelt Totti op FIFA.com. Andere kanshebbers zijn er natuurlijk ook. "Lionel Messi, Neymar en Ronaldo zijn alle drie aliens, zo goed zijn ze als voetballer. Maar Ronaldo ligt toch voor op de andere twee, omdat hij met zijn ploeg alle prijzen won."



Totti noemt Zinedine Zidane daarom als beste traimer. "Massimiliano Allegri en Antonio Conte hebben het geweldig gedaan, maar ook hier is Zidane voor mij de favoriet om dezelfde als Cristiano Ronaldo: hij won bijna alles afgelopen seizoen." Gianluigi Buffon van Juventus is volgens zijn landgenoot de beste doelman.