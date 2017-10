WK-loting: Polen groepshoofd, Spanje niet

Frankrijk is opgeklommen naar de zevende plek op de wereldranglijst en is daarmee verzekerd van een plek in pot 1 voor de WK-loting. Hierin is plek voor gastheer Rusland plus de zeven hoogst geplaatste deelnemers.



Spanje imponeerde in de kwalificatiereeks, maar de wereldkampioen van 2010 heeft geen plek bij deze zeven landen afgedwongen. De Spanjaarden zijn dus geen groepshoofd op het WK van volgend jaar. Zij kunnen dus één van de andere toplanden loten.



De NOS schrijft: "Het Nederlands elftal klimt negen plaatsen op de wereldranglijst en staat nu op plek twintig. Twee maanden geleden stond Oranje nog historisch laag op plek 36. Het team van bondscoach Dick Advocaat wist zich niet te kwalificeren voor het WK van volgend jaar, maar verdiende wel de nodige punten door de overwinningen op Wit-Rusland (1-3) en Zweden (2-0) in de kwalificatiereeks."



Ook Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België en Polen zijn groepshoofd.