Lukaku bijt van zich af: "Daar heb ik mezelf bevrijd"

Romelu Lukaku kwam tegen Liverpool niet tot scoren en dus werd zijn status van flat track bully weer van stal gehaald. Daarmee wordt bedoeld dat de Belg alleen tegen de kleintjes scoort, maar daar is de spits van Manchester United het niet mee eens.



"De grootste druk is al van mijn schouders. Iedereen keek naar mij voor de Europese Supercup tegen Real Madrid. Daar heb ik mezelf bevrijd. Mensen zullen altijd wel iets te zeggen hebben, maar mijn cijfers in de Premier League zijn redelijk goed. Ik probeer nederig te blijven", wordt hij geciteerd door Voetbal International.



"De grootste kracht van een spits is weten dat je mogelijkheden zult krijgen, maar er ook zult missen. Maar elke keer als ik een kans verkwansel, wordt er overdreven. Er zijn spitsen in deze competitie die grotere mogelijkheden de nek omwringen en maar twee goals maken per seizoen. Maar bij mij zal het altijd zijn: "Rom dit, Rom dat". Dat is de standaard die voor mij is gezet."