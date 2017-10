De Mos voorspelt uitslag Klassieker: 'Noteer 'm maar'

Koploper PSV staat momenteel vijf punten voor op Ajax en Feyenoord, maar volgens Aad de Mos groeit het gat komend weekend zelfs naar zeven punten. De analist stelt namelijk dat de Eindhovenaren 'gewoon' van Heracles gaan winnen, terwijl Feyenoord en Ajax elkaar in De Kuip in evenwicht gaan houden.



"Ze staan nu voor een weekend dat je zegt: er komt een fundament voor de titel. PSV-Heracles moeten drie punten zijn. Alles dat nu op het veld staat, dat klopt", aldus De Mos in gesprek met Omroep Brabant, die ook een voorspelling voor de Klassieker doet. "Het beste wat zich kan voordoen voor PSV is een regelrechte 1-1. Dat geloof ik ook. Noteer 'm maar."





