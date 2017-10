TRANSFERUURTJE: Lozano, Milik, Griezmann, Saúl, Thiago

De laatste transfergeruchten en -nieuwtjes lees je elke dag op SoccerNews.nl. In de rubriek 'Transferuurtje' verzamelt de redactie de meest interessante en bizarre transferberichten in een handig overzicht.



Nederland:



Hirving Lozano deed op zondagmiddag niet mee in het duel tussen PSV en VVV-Venlo door een blessure, maar in het algemeen kun je toch best stellen dat de vleugelspits de smaakmaker van de Eindhovenaren is geworden. Lozano wordt al in verband gebracht met Arsenal, maar daar vinden de media in Mexico wel wat van. Het medium Los Expulsados snapt dat een toekomst bij de Gunners aanlokkelijk klinkt, maar vindt dat het veel te vroeg is voor Lozano om de stap naar de Premier League te maken.







Buitenland:



Antoine Griezmann en Lionel Messi hebben naar verluidt gebroederlijk staan praten. De inzet van het gesprek zou zijn geweest: de megatransfer van de Fransman naar het Camp Nou van Barça. Volgens Don Balón heeft Messi aan zijn collega-aanvaller gevraagd of hij het zou zien zitten om een contract in Catalonië te ondertekenen. Het antwoord van Griezmann daarop zou bevestigend zijn geweest: in 2018 staat hij best open voor een miljoenentransfer richting de Primera División-concurrent.







Spelmaker Andrés Iniesta heeft zijn contract verlengd bij FC Barcelona, maar de international van Spanje is al behoorlijk op leeftijd en kan zeker niet meer elke week presteren. Volgens de Spaanse media heeft de kleine magiër bij de clubleiding van de Catalanen aangedrongen op de komst van iemand die zijn rol over kan nemen. Don Balón weet dat Iniesta onder de indruk is van de kwaliteiten van Saúl Ñíguez van Atlético Madrid.



De Spaanse middenvelder Thiago Alcántara is een van de beste spelers van Bayern München, dat bewees hij nog maar eens in de afgelopen competitiewedstrijd van Der Rekordmeister. De Spaanse media denken echter dat de spelmaker binnenkort een wel heel erg opvallende transfer gaat maken. De international van het Spaanse nationale team zou zichzelf namelijk aangeboden hebben bij zijn oude werkgever FC Barcelona.



SSC Napoli presteert de laatste tijd fantastisch, maar pechvogel Arek Milik heeft daar geen aandeel in. De spits is wederom langdurig geblesseerd en is momenteel aan het revalideren. Het kan echter nog wel even duren voordat de voormalig spits van Ajax weer op niveau is en dus denkt Napoli aan een verhuurperiode. Chievo wordt genoemd als mogelijk kanshebber.





Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.