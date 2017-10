'Het leek wel een schiettent op de kermis'

Feyenoord kwam zaterdagavond in de eigen Kuip niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel tegen PEC Zwolle. Dat hadden de bezoekers vooral aan Diederik Boer te danken, want de doelman verrichtte de ene na de andere redding.



"Het leek aan het eind wel een schiettent op de kermis. De bal ging alle kanten op. Een paar schoten werd geblokt en ik pakte er ook een paar. Het is mijn werk, hè", vertelt hij in het Algemeen Dagblad.



PEC blijft dankzij de remise in De Kuip bovenin meedraaien. "We hebben in de eerste acht duels alleen van Ajax verloren en toen speelden we ook aardig. Deze groep heeft veel kwaliteiten", aldus Boer, die flink werd uitgefloten door het Feyenoord-publiek. "Het hoort erbij. Ik hoor dat gefluit wel. Het heeft denk ik ook met mijn verleden bij Ajax te maken. Ik heb hier toen ook een Klassieker gekeept. Toen was de sfeer nog heter en grimmiger. Ik hou er wel van."