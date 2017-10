Mexicanen komen met oproep over transfer Lozano

Buitenspeler Hirving Lozano deed op zondagmiddag niet mee in het duel tussen PSV en VVV-Venlo door een blessure, maar in het algemeen kun je toch best stellen dat de vleugelspits de smaakmaker van de Eindhovenaren is geworden. Lozano wordt al in verband gebracht met Arsenal, maar daar vinden de media in Mexico wel wat van.



Het medium Los Expulsados snapt dat een toekomst bij de Gunners aanlokkelijk klinkt, maar vindt dat het veel te vroeg is voor Lozano om de stap naar de Premier League te maken. Men schrijft dat de Mexicaan in het Philips Stadion blikvanger is, waar hij in het Emirates Stadium een van de velen zou zijn. En op die manier stokt de ontwikkeling van de flankspeler alleen maar.



De algemene consensus in het Midden-Amerikaanse land is dat Lozano eigenlijk nog gewoon op zijn minst anderhalf jaar bij PSV moet blijven. Is hij eenmaal echt verworden tot dé sterspeler van de Nederlandse competitie, dan kan hij aan een megatransfer naar het buitenland gaan denken. Dat zou in ieder geval wel het beste zijn voor de ontwikkeling van de speler in kwestie.