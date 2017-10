Dit is de nieuwe vriendin van René van der Gijp

Voetbal Inside-tafelgast René van der Gijp werd een paar jaar geleden getroffen door een enorm drama, toen zijn levenspartner Daniëlle Slijthof plotseling kwam te overlijden op 47-jarige leeftijd. De goedlachse voetbalanalist heeft nu echter weer een nieuwe vriendin, zo vertelt hij in gesprek met De Telegraaf.



Van der Gijp zegt: "Ik ben weer een verliefd man. Ze heet Minouche (41) en je wilt het niet geloven, maar we kennen elkaar al een poosje. De laatste tijd is de liefdesvlam echt overgeslagen: we zijn dol op elkaar."



De televisiepersoonlijkheid kwam Minouche op het spoor via zijn zoon Nicky. "Haar kinderen zaten met mijn zoon Nicky in dezelfde schoolklas. We kwamen elkaar regelmatig op het schoolplein tegen. Toen was het niet meer dan een sociaal praatje of een hallo. De laatste tijd werd dat steeds meer en meer. Het is mooi hoe zoiets ontstaat, want ik voelde mij steeds meer tot haar aangetrokken. We zijn een keer wat gaan eten en kwamen er achter dat we elkaar toch wel erg leuk vinden. Je gaat dingen van elkaar zien, die je steeds aangenamer begint te vinden. Ik durf wel hardop te zeggen, dat ik op dit moment weer gelukkig ben."





