"Het zit nu even tegen voor Kasper Dolberg"

Het zit de laatste weken niet mee voor Kasper Dolberg. De jonge spits is bij Ajax zijn basisplek kwijtgeraakt aan routinier Klaas-Jan Huntelaar, maar in de slotfase van het duel tussen de Amsterdammers en Sparta in de Johan Cruijff ArenA mocht hij wel aanleggen voor een strafschop. Die miste hij echter.



Lasse Schöne zegt in gesprek met De Telegraaf over zijn landgenoot: "Hij was vorig jaar de nummer één nemer en ik vond het een moment, waardoor hij er bovenop kon komen. Hij is hard op weg, traint goed en ik dacht: dit is voor een spits een mooi moment om een goal te maken. Ik had ook geen twijfel, want vorig jaar nam Kasper ze zó goed."



De penalty werd echter gekeerd door Sparta-doelman Roy Kortsmit. "Het zit nu even tegen voor Kasper. Natuurlijk wil hij spelen en net als vorig seizoen belangrijk zijn met doelpunten en assists. Dat is meer dan logisch als je zo’n goed jaar achter de rug hebt. En hij is jong. Maar een carrière heeft niet alleen pieken. Kasper is een fantastische voetballer. Het komt allemaal goed."