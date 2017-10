'Feyenoord moet hem kopen vanwege zijn vrije trap'

Hoe je het ook wendt of keert: er lopen nog maar weinig specialisten rond in de Eredivisie. Vroeger schoot Memphis Depay nog weleens raak uit een vrije trap, of voor hem iemand als Wesley Sneijder of Pierre van Hooijdonk. Op zaterdagavond liet Yassin Ayoub zien dat hij dat óók kan.



Journalist Valentijn Driessen schrijft in De Telegraaf: "Hakim Ziyech gaat weliswaar heel vaak achter de bal staan, schiet ook heel vaak, maar in bijna anderhalf jaar Ajax heeft de man met het geniale linkerbeen en de geniale ingeving in de Eredivisie nog nooit uit een vrije trap gescoord. Zo zijn er meer. Bij Feyenoord legt Jens Toornstra vaak aan. Zonder resultaat. Zaterdagavond kreeg Toornstra in de slotfase vanaf achttien meter de kans om Feyenoord aan de overwinning te helpen, maar hij schoot zijn vrije trap tegen de muur van PEC Zwolle."



Hij gaat verder: "In de Eredivisie ligt een koninkrijk te wachten voor een vrijetrappenspecialist. Bang om overtraind te raken of de periodisering geweld aan te doen door een extra half uurtje op het trainingsveld te staan, hoeft geen enkele Eredivisieprof te zijn. Vraag maar aan Yassin Ayoub. Alleen voor zijn vrije trap zou hij al passen bij Feyenoord, terwijl ze in Rotterdam in dat geval de steekpass en creativiteit van Ayoub er gratis bij krijgen. Twee kwaliteiten, die Feyenoord op het middenveld node miste om PEC Zwolle te verslaan."