Icardi held van Milanese derby: "Had al gezegd dat ik zou scoren"

Mauro Icardi heeft zichzelf zondagavond onsterfelijk gemaakt bij de supporters van Internazionale. De aanvaller was maar liefst drie keer trefzeker in de Milanese derby. De goal die zijn hattrick compleet maakte viel pas in blessuretijd en daarmee bezorgde hij zijn club de zege.



"Dit is onbeschrijfelijk", vertelt de 24-jarige voetballer aan Mediaset Premium. "Het is een speciaal gevoel om deze wedstrijdbal mee naar huis te mogen nemen en ik zal deze goed bewaren. Ik had al tegen mijn teamgenoten gezegd dat ik zou gaan scoren. Ik blij voor mezelf en Inter, maar het belangrijkste is de overwinning."



Aankomend weekend staat voor Inter de topper tegen koploper Napoli op het programma. Een zeer belangrijke wedstrijd in de titelstrijd. "Het is nu nog te vroeg om over de titel te praten", aldus Icardi. "We gaan nu bezig met de volgende wedstrijd en die is tegen het sterke Napoli. Dat is een speciale wedstrijd, omdat ze bovenaan staan en het beste voetbal van Europa spelen."