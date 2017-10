Watford-spits haalt uit: "Het ontbreekt Arsenal aan ballen"

Arsenal moest zaterdag zijn meerdere erkennen in Watford FC. The Gunners gingen met 2-1 onderuit. Na afloop haalde Watford-spits en doelpuntenmaker Troy Deeney flink uit naar de ploeg uit Londen.



"Ik hoorde dat Wenger heeft gezegd dat de penalty onterecht gegeven werd, maar dat is niet de reden van hun nederlaag", vertelt de aanvaller aan BT Sport. "Het ontbreekt Arsenal aan ballen. Altijd als ik tegen Arsenal speel heb ik het gevoel dat we ver komen als we echt willen winnen."



De Engelsman neemt Per Mertesacker als voorbeeld. "Toen ik voor het eerst een duel met hem aanging, hoefde ik niet eens te springen om het duel te winnen. Voor mij als speler zijn dit lekkere dagen, omdat mijn kracht ligt in het duelleren. Als ik van een tegenstander mijn spel mag spelen, dan weet je dat zij een moeilijke wedstrijd krijgen. Ik weet dat ik niet zo technisch en snel ben als de spelers van Arsenal, maar als ik met ze in duel kan, dan win ik altijd", aldus Deeney.