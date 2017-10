Groenendijk houdt zich stil: "Je wordt ook zo snel een zeikerd genoemd"

ADO Den Haag moest zondagmiddag in eigen huis zijn meerdere erkennen in Excelsior Rotterdam. Edouard Duplan kreeg al na 26 minuten een twijfelachtige rode kaart, maar trainer Alfons Groenendijk wil de schuld niet bij de arbitrage leggen.



"Ik heb het geven van kritiek toch een beetje afgeleerd, we moeten het accepteren", vertelt de oefenmeester aan Omroep West. "Je wordt in Nederland ook zo snel een zeikerd of een Calimero genoemd, dus ben ik daarmee gestopt. Het heeft geen zin om hier uitgebreid mijn beklag over te doen."



De oud-voetballer raakt niet in de stress van de thuisnederlaag. "Dit is inherent aan ons team", aldus Groenendijk. "De ene keer krijg je iets te veel en de andere keer wat te weinig. We hebben een ploeg die moeilijk wedstrijden wint en we zullen voor elk punt moeten vechten, dus dan kan hij ook eens verkeerd vallen."