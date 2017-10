"Belachelijk dat we bij Groningen maar één goal hebben gemaakt"

AZ slaagde er bij FC Groningen niet in om te winnen en daardoor loopt de Alkmaarse ploeg steeds verder achter de kopgroep aan. Het duel eindigde in 1-1 en daar baalde AZ van.



Trainer John van den Brom vond dat zijn ploeg het had moeten afmaken en daarna Groningen de kans gaf om na de pauze terug te komen in de partij. Hij vraagt zich dan ook af hoe er niet gewonnen kan worden.



Tegenover AZ TV was middenvelder Guus Til eveneens verrast. "Ik heb twee kansen gemist, Van Overeem ook, Weghorst heeft er een paar gehad. Belachelijk dat we maar één goal hebben gemaakt. Het was een prachtige goal van Jahanbakhsh, maar we hadden er veel meer moeten maken."