"Sol heeft zich aan zijn woord gehouden"

Fran Sol gaf vandaag een penalty weg aan FC Twente door zijn tegenstander vast te houden, maar later scoorde de Spanjaard twee goals om Willem II toch naar de zege te helpen.



Een cruciale zege op een concurrent, zo weet ook captain Jordens Peters. "We hebben al twee keer verloren van een directe concurrent, van Excelsior en ADO. Dit soort wedstrijden moet je gewoon winnen, anders wordt het een heel zwaar seizoen en dat wordt het misschien toch al."



"Ik vond dat we heel stabiel stonden vandaag en ondanks het feit dat Twente meer de bal had, hebben we geen kans weggegeven. Alleen die strafschop hebben we weggegeven, dat is heel dom", vervolgt Peters bij FOX Sports.



Hij is blij met matchwinner Sol. "In de rust had ik met Fran een discussie over dat penaltymoment. Hij zei me toen al dat hij het goed zou maken: 'Ik maak er nog een voor jou', zei hij. Hij heeft zich aan zijn woord gehouden. Hij is heel belangrijk voor ons."