Remko Pasveer was niet te passeren voor Reuven Niemeijer. De middenvelder van Heracles Almelo kreeg de bal er niet in tegen Vitesse en dat zal hij zijn buurman nog wel eens laten weten.



"Als het moet, ga ik hem te lijf", antwoordde Niemeijer grappend tegenover TC/Tubantia. "Het is vervelend dat ze er niet ingaan, maar ik ben blij dat ik de mogelijkheden in elk geval creëer."



"We hadden onszelf in de eerste helft moeten belonen. In de tweede helft was Vitesse de bovenliggende partij en lopen wij misschien iets te ver achteruit. Dan valt de gelijkmaker helaas ook nog binnen."