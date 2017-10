Clint Leemans was vandaag weliswaar trefzeker namens VVV tegen jeugdliefde PSV, toch wonnen de Eindhovenaren uiteindelijk met 2-5 in Limburg.



Zuur, maar de middenvelder draagt de tegenstander van vandaag nog altijd een warm hart toe. "Ik had een PSV-kamer, maar die is nu wel gerenoveerd natuurlijk. In mijn tijd speelden Cocu, Van Bommel, Vennegoor etc. Dat was een mooie tijd", vertelt Leemans aan FOX Sports.



Al snel was het voor de familie Leemans duidelijk waar Clint's passie lag. "M'n moeder voelde het al, omdat ik toen ik in haar buik zat er steeds tegenaan schopte. Mijn vader had 45 jaar lang een seizoenskaart van PSV. Vorig jaar heeft hij hem opgezegd, want hij ging iedere wedstrijd naar VVV kijken. Daarom kon hij niet meer naar PSV. Vandaag was hij met de supportersvereniging van PSV in het uitvak."





ūüí¨ | Clint Leemans is een echte PSV'er. "Ik had een PSV-kamer, maar die is nu wel gerenoveerd natuurlijk." #vvvpsv https://t.co/vAWuNOJuou pic.twitter.com/wFkKPqPNOD — FOX Sports (@FOXSportsnl) 15 oktober 2017