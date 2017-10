"Misschien moeten we punt voor Groningen koesteren"

Serigo Padt heeft een groot aandeel gehad in de puntendeling van FC Groningen tegen AZ. Na afloop was de keeper dan ook opgetogen tegenover RTV Noord.



''We hadden wel met 0-3 achter kunnen staan. In de tweede helft stond er een ander FC. Toen kregen zij geen bal meer tussen de palen en was hun keeper iets drukker. Een gelijkspel voelt dus terecht.''



Over de eerste helft zei Padt: ''Zij kregen twee kansen doordat onze spelers uitgleden. Verder hadden we achterin niet het vermogen om het voetballen op te lossen, dus schieten we de bal eerder naar voren. We kwamen er niet aan te pas.''



''Na de rust hadden wij het betere van het spel. Dat mag ook weleens benadrukt worden. Misschien ging de druk er wat vanaf na de 0-1. We hadden niets meer te verliezen. En bij 1-1 ga je nadenken: zijn we beter? Misschien moeten we een punt koesteren.''