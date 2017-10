Steijn: 'Arias naaide Promes de rode kaart aan'

De rode kaart van Jerold Promes, die pas enkele minuten in het veld stond als invaller, was vandaag een kantelpunt. PSV liep daarna immers uit van 2-2 naar 2-5.



Velen vonden de prent terecht, maar VVV-trainer Maurice Steijn heeft zo zijn twijfels. "Hij komt wel wild in, dat moet ik wel zeggen, maar volgens mij raakt hij hem (Santiago Arias, red.) niet. Volgens mij raakt hij de bal. Want Arias springt er ook overheen", wijst Steijn naar de beelden bij FOX Sports.



"Ik denk dat de scheids door het doorrollen van Arias en de reacties van de PSV'ers rood geeft. Nu ik het zo terugzie, had het ook met een gele kaart kunnen volstaan", stelt Steijn tot slot.





ūüĒī | VVV moet met tien man verder. Jerold Promes kan amper drie minuten nadat hij invalt alweer inrukken, dankzij een wilde tackle. #vvvpsv pic.twitter.com/WTGHrKPuXx — FOX Sports (@FOXSportsnl) 15 oktober 2017