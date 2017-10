Geweldig nieuws: Messi scoort ook 'hattrick' op privé-gebied

Een hattrick is voor Lionel Messi niet eens zo heel erg bijzonder meer tegenwoordig. Maar deze week scoorde hij toch wel zijn allermooiste.



Vriendin Antonella Roccuzzo is namelijk zwanger van haar derde kind met de Argentijnse superster. Dat maken de twee wereldwijd met een hartverwarmende foto, op de social media.





CONGRATULATIONS: Lionel Messi & Anto Roccuzzo announce they are expecting a third child. 👶🎉



Another Lionel Messi hattrick 😉 pic.twitter.com/Nm1VWUNHDs