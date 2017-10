Problemen Koeman houden aan: alwéér geen zege voor Everton

De druk op Ronald Koeman was de laatste weken al enorm toegenomen, en dat werd vandaag allesbehalve minder. Zijn Everton wist namelijk niet te winnen op bezoek bij Brighton & Hove Albion: 1-1.



Het eerste doelpunt kwam pas in de 81e minuut, door de Franse flankspeler Anthony Knockaert van Brighton. Een nieuwe nederlaag leek dus in de maak voor de Toffees, maar publiekslieveling Wayne Rooney schoot in de blessuretijd vanaf elf meter toch nog de gelijkmaker binnen.



Davy Pröpper speelde 90 minuten mee bij Brighton, dat nu keurig veertiende staat in de Premier League. Dat is twee posities hoger dan Everton, al is het verschil slechts in doelpunten. Beide kemphanen verzamelden namelijk acht punten uit evenveel duels tot dusver.