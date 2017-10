VIDEO: GOAL! PSV-parel Mauro Junior scoort gelijk bij debuut

In de rust mocht Mauro Junior al het veld in komen, als vervanger voor Steven Bergwijn. De jonge Braziliaan staat bekend als een enorm talent van PSV en scoort ook gelijk bij zijn debuut: de eerste Braziliaan die dat voor PSV doet bij zijn debuut sinds de grote Ronaldo in 1994. Dat belooft wat! PSV op 2-4 in Venlo.









72 - DOELPUNT PSV! Luuk de Jong ziet zijn inzet nog gekeerd worden, maar in de rebound treft Mauro Junior doel: 2-4.#VVVPSV 2-4 pic.twitter.com/491oeE08tj — PSV (@PSV) 15 oktober 2017