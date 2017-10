VIDEO: Zo reageerde Pique op gigantisch fluitconcert

FC Barcelona speelde gisteren de uitwedstrijd bij Atlético Madrid. Niet meteen de meeste geliefde plaats voor Gerard Pique, die zijn voorkeur in het referendum heel hard heeft uitgesproken.



De tegenpartij trakteerde hem dan ook op een gigantisch fluitconcert. Pique is een uitgesproken voorstander van de Catalaanse onafhankelijkheid en dat zal hij geweten hebben. De verdediger reageerde tijdens de opwarming alvast op de striemende fluitconcerten… door zijn vingers in de oren te stoppen.



De wedstrijd eindige uiteindelijk op een 1-1 gelijkspel.





Calentamiento, pitada del Metropolitano y así reacciona Piqué. #Minuto0EDF pic.twitter.com/JWtQOy3ncz — Movistar Minuto #0 (@MovistarMinuto0) 14 oktober 2017