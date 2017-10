Vitesse sleept laat punt uit het vuur in Almelo

Heracles Almelo leek lang op weg naar een zege tegen concurrent Vitesse, maar uiteindelijk gooide een late tegentreffer toch roet in het eten: het werd 1-1 in het Polman Stadion.



Bij rust stond het nog 0-0, en dat was eigenlijk een wonder. Remko Pasveer hield zo ongeveer 6 enorme kansen uit zijn doel: vooral Reuven Niemeyer van Heracles was niet scherp in de afronding.



Na rust was het alsnog raak. Kristoffer Peterson schoot in de 73e minuut raak, maar een zege leverde het niet op. Bryan Linssen sloeg in de 87e minuut namelijk alsnog toe, en dus delen Heracles en Vitesse de punten vanmiddag.





ūüŹü | Bryan Linssen redt een punt voor Vitesse tegen oude liefde Heracles, maar de Arnhemmers verzuimen de 2e plaats te grijpen. #hervit pic.twitter.com/xDKBmM1OiR — FOX Sports (@FOXSportsnl) 15 oktober 2017