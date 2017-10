Ten Hag wijst Utrecht-uitblinker aan: "Hij was het breekpunt"

FC Utrecht won gisteravond knap met 3-1 van concurrent sc Heerenveen. Jean-Christope Bahebeck maakte twee goals, maar coach Erik ten Hag vond invaller Lukas Görtler de uitblinker.



"Ons plan zat goed in elkaar. Maar het aanlopen en kantelen was dat in de eerste helft niet altijd, waardoor sc Heerenveen zo nu en dan tussen onze linies kon spelen. De 1-1 vanuit een vrije trap was een breekpunt. Yassin Ayoub heeft in het trainen op vrije trappen veel energie gestoken. Die 1-1 gaf de ploeg een ruggesteuntje", zei Ten Hag na afloop van het duel bij FOX Sports.



De coach pleegde een verkapte 'gouden wissel'. "Het belangrijkste breekpunt was toch wel het inbrengen Lukas Görtler. Hij vulde zijn rol heel goed in, waardoor we beter en meer compact stonden."



Het grote verbeterpunt vindt Ten Hag 'stabiliteit'. "Er zit muziek in. Maar we moeten keihard werken om stabiel te worden. Dat zal gepaard gaan met juichen en teleurstellingen. We moeten onverstoorbaar onze weg vervolgen."