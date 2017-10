Ziyech: "Dat hoef ik jou ook niet uit te leggen"

Ajax won gisteravond met 4-0 van Sparta, maar de uitslag verbloemd het povere spel van de Amsterdammers. De vraag is dan ook of men wel klaar is voor de Klassieker van volgende week, tegen regerend titelhouder Feyenoord.



"Ja, ik wel", reageert de uitblinker van gisteravond in de Arena, Hakim Ziyech, tegenover de camera van AT5. Als de journalist vraagt wat de Marokkaan verwacht van dat duel, is hij duidelijk: "We weten allemaal hoe de Klassieker leeft, dus ik hoef jou niet uit te leggen wat ik er van verwacht."