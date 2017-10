"Hij moet de Alex Ferguson van Tottenham worden"

Oefenmeester Mauricio Pochettino heeft het goed voor elkaar bij Tottenham Hotspur en de directie van de Londense Premier League-grootmacht is enorm blij met zijn aanwezigheid. Directeur Daniel Levy zegt zelfs dat de coach de Sir Alex Ferguson van de Spurs moet worden, en dat is nogal wat.



In The Daily Mail komt Levy aan het woord: "Ik wil dat Mauricio de Sir Alex Ferguson van Tottenham Hotspur wordt. Hij heeft een uitgelezen kans om dat te bereiken. Ik heb er vertrouwen in. We zitten echt op één lijn wat betreft onze ambities. Ik zou niets liever willen dan dat hij over tien tot vijftien jaar nog steeds onze trainer is."



De Engelse zakenman vindt het logisch dat er interesse is voor Pochettino. "Het is een makkelijke keuze om naar bijvoorbeeld Real Madrid te gaan en dat is ook een fantastische club. Maar succes bij Tottenham Hotspur is een veel grotere prestatie dan bij Real Madrid en daar is hij het mee eens."