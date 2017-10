"Vond mezelf ook nog niet klaar voor PSV"

Clint Leemans maakte lang onderdeel uit van de jeugdopleiding van PSV, maar staat nu onder contract bij VVV-Venlo, dat op zondagmiddag tegen de Eindhovenaren aantreedt. De voetballer van de Limburgse club koestert geen wraakgevoelens tegen zijn oude werkgever, hij was het eigenlijk wel eens met de technische leiding in het Philips Stadion.



In 2016 vertrok Leemans bij PSV en in gesprek met BN/De Stem vertelt hij daarover: "Wel enigszins verklaarbaar met spelers als Andrés Guardado en Jorrit Hendrix voor je. Als ik eerlijk ben, vond ik mezelf er ook nog niet klaar voor." Daar zegt hij echter wel gelijk bij: "Spelen in PSV 1 blijft nog altijd mijn droom."



Leemans denkt dat VVV best een resultaat kan halen. "We hebben ongelooflijk veel zelfvertrouwen. We spelen goed, halen punten en bewijzen tegen clubs als Twente en Groningen dat we kunnen verrassen. Waarom zou dat tegen PSV niet lukken? Tegen Ajax (0-2) hebben we het ook een uur lang goed gedaan."