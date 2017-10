Eredivisie-coach ziet bondscoachschap Oranje wel zitten

Dick Advocaat stopt binnenkort als bondscoach van het Nederlands elftal en de KNVB moet op zoek naar een vervanger voor De Kleine Generaal. De Duitse coach Jürgen Klinsmann staat open voor het baantje, maar dat geldt ook voor Erik ten Hag van FC Utrecht.



De huidige oefenmeester van de Domstedelingen wordt al een tijdje in verband gebracht met de job door allerlei media. In gesprek met FOX Sports zegt hij daarover: "Kijk, voor veel trainers is het bondscoachschap gewoon het hoogste ambt. Ik heb nu nog niets gehoord, dus ga ik er ook niet over nadenken. Als ik wel gevraagd wordt, zou ik het zeker overwegen."



Ten Hag wil wel benadrukken dat hij zich uitstekend op zijn plek voelt in de Galgenwaard. "Ik ben nu gewoon trainer van FC Utrecht. Ik heb het uitstekend naar mijn zin." Eerder liet de bovengenoemde Klinsmann al doorschemeren dat hij wel aan de slag wilde gaan bij het Nederlands elftal, maar de Duitser wordt ook genoemd bij de Verenigde Staten.