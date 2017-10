De 11 namen bij Heracles en Vitesse: Arnhemmers in top drie?

Vitesse presteert dit seizoen ietwat wisselvallig, maar dat geldt voor meerdere Eredivisie-clubs. De mannen van coach Henk Fraser hebben wel de top drie in het vizier, maar moeten van Heracles Almelo winnen om over Ajax en Feyenoord heen te klimmen. Dat Almeloërs willen dat natuurlijk niet laten gebeuren.



Fraser liet op vrijdag weten dat hij niet tevreden was over de training van Vitesse. "Deze partij onthoud ik wel. Dit staat even genoteerd. Zeker als spelers als Mount zich zo laten gelden. Hij heeft wél de drive. Ik eis meer van deze groep."



Heracles verloor in de afgelopen speelronde van zijn aartsrivaal FC Twente en daarvoor nam oefenmeester John Stegeman de schuld op zich. "Ik ben verantwoordelijk voor hoe we de wedstrijd zijn begonnen. En dat hebben we heel, heel slecht gedaan. Ook tegen Feyenoord en Zwolle zijn we in de eerste helft ondersteboven gespeeld. Kwalijke zaak, dat trek ik mezelf aan."



Opstelling Heracles: Castro; Droste, Pröpper, Hardeveld, Duarte; Niemeijer, Pelupessy, Monteiro; Kuwas, Gladon, Darri.



Opstelling Vitesse: Pasveer; Dabo, Kashia, Miazga, Büttner; Serero, Foor, Bruns; Rashica, Matavz, Linssen.