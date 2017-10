Boer: heb appjes gekregen uit Amsterdam

PEC Zwolle verraste toch op zaterdagavond door de regerend landskampioen van de Eredivisie Feyenoord op een gelijkspel te houden. Doelverdediger Diederik Boer hoefde niet te vissen in de Rotterdamse Kuip en dat is hem op complimenten uit Amsterdam komen te staan. In het afgelopen jaar speelde hij immers nog voor Ajax.



In gesprek met FOX Sports zegt Boer over de wedstrijd: "Het is leuk dat we hier de nul houden. Mijn moeilijkste redding? Die van Jörgensen op de paal, maar dat was meer een reflex. Hoe verder we naar het eind toe kwamen, hoe meer we in een goed resultaat gingen geloven."



Boer kreeg nogal vaak gefluit over zich heen, omdat hij traineerde. "Op het laatste was mijn tijdrekken wel extreem inderdaad. Daarbij zocht ik wel de grens op. Het is dan aan de scheidsrechter om te bepalen hoe ver ik mag gaan." Bij Ajax zijn ze maar wat blij met het puntenverlies van Feyenoord. "Ik heb appjes gekregen uit Amsterdam. Ja, haha. Die waren wel blij."