Klopp haalt uit: zo kun je niet spelen bij Liverpool

Liverpool begon op zaterdag fel aan de topper tegen Manchester United, maar miste wat stootkracht en het lukte dus ook niet om een doelpunt te maken. Het duel eindigde in een doelpuntloos gelijkspel en de Duitse oefenmeester Jürgen Klopp laakt het verdedigende en afwachtende spel van de gasten.



In gesprek met de BBC zegt hij: "We speelden goed en ik vond het drie punten waard. We waren ongelukkig in de afronding en De Gea had een goede redding op een grote kans. Onze laatste wedstrijden waren niet altijd goed, maar we speelden hier prima. Als een tegenstander zo defensief speelt, is het bijna onmogelijk om twintig grote kansen te creëren."



Klopp haalt uit naar José Mourinho: "Zo kun je zeker niet spelen bij Liverpool, maar voor United is dat oké. Ze kwamen voor een punt en dat hebben ze gekregen. Wij moeten gewoon doorgaan. Ik heb de jongens verteld dat ze de moeilijke weg hebben gekozen door bij Liverpool te tekenen." De Portugees trekt zich niets aan van de coach van de Reds: "Liverpool was erg goed, maar wij hebben ons spel gespeeld. We hadden in de eerste helft een paar goede kansen en hadden de wedstrijd onder controle."