'Bayern-ster vertrekt omdat Robben en co hem niet mogen'

Er is het een en ander veranderd bij Bayern München sinds het vertrek van oefenmeester Carlo Ancelotti. Jupp Heynckes pakt het anders aan in Beieren en dat is niet gunstig voor James Rodriguez, die klaarblijkelijk niet gepruimd wordt door zijn medespelers in de Allianz Arena.



De Colombiaanse international kreeg van Ancelotti nog de voorkeur boven Thomas Müller, maar dat is nu veranderd. James zou niet lekker liggen in de groep bij Der Rekordmeister en leidende spelers, zoals bijvoorbeeld Arjen Robben, zien in hem nog steeds het lievelingetje van de vertrokken coach. De Spaanse media suggereren dat de middenvelder zich geïsoleerd voelt in Duitsland en een vertrek in de winter van 2018 behoort tot de mogelijkheden.



Op dit moment wordt James gehuurd door Bayern van Real Madrid, maar het is goed mogelijk dat de Colombiaan binnenkort al weer richting het Estadio Santiago Bernabéu vertrekt. In principe leent de Bundesliga-grootmacht de nummer 10 voor twee jaar tegen een bedrag van 5 miljoen euro per seizoen. Ook heeft Der Rekordmeister een optie tot koop op James ter waarde van 35 miljoen euro, maar die is niet verplicht.