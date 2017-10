'Memphis kan choqueren met megatransfer'

Memphis Depay is niet altijd meer zeker van een plekje in de basisopstelling van Olympique Lyon en bovendien krijgt hij steeds meer kritiek te verduren in Frankrijk. Onlangs vertelde de Oranje-speler dat hij graag naar Real Madrid wilde vertrekken, maar het ziet ernaar uit dat een move naar een andere competitie dan de Spaanse meer voor de hand liggend is.



De Franse roddelmedia schrijven dat een niet nader genoemde club uit de Chinese Super League belangstelling heeft voor Memphis. Al in de aankomende wintertransferperiode zou de deal gestalte moeten krijgen, waarbij Lyon vermoedelijk uit kan zien naar een behoorlijk miljoenenbedrag. Ook de Nederlander zou er financieel beter op worden, alleen is de stap sportief gezien natuurlijk niet wenselijk.



Spelers als Carlos Tévez, Oscar en Axel Witsel kozen voor een verhuizing naar het Verre Oosten, maar de eerste twee voetballers uit dit rijtje willen hun nu al weer voor gezien houden, omdat ze erachter zijn gekomen dat geld toch niet gelukkig maakt. Neemt niet weg dat ze wel rijk geworden zijn in China, want de Argentijn verdient ongeveer 40 miljoen euro per jaar, waar de Braziliaan genoegen moet nemen met ongeveer 25 miljoen euro per seizoen.