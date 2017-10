Van de Beek na Sparta-thuis: dat moet wel beter

Ajax won op zaterdagavond vrij gemakkelijk van Sparta, maar werd wel in het zadel geholpen door twee eigen doelpunten van de Rotterdammers. Dat weet ook middenvelder Donny van de Beek, die in gesprek met AT5 aanstipt dat het spel van Ajax nog wel een heel stuk beter moet.



De jonge middenvelder begint zijn verhaal: "Het zat natuurlijk wel mee met twee eigen goals van Sparta. We hadden nog wel een aantal kansen, ik ook. Maar ja, wel lekker dat ze erin vliegen." Hij vond het spel van Ajax niet bepaald denderend. "Dat moet wel beter. Er zijn gewoon bepaalde dingen, vaste dingen, kleine dingen soms ook die er nog in moeten. Daar werken we hard aan."



Van de Beek gaat verder: "Uiteindelijk winnen we wel met 4-0 en dat is dan wel weer lekker." Volgens de middenvelder is Ajax klaar voor Feyenoord-uit. "Zeker, een mooie wedstrijd. We gaan deze week met z'n allen vol trainen. Dan moet het goed komen." Voor de wedstrijd tussen Ajax en Sparta werd Eberhard van der Laan geëerd. "Ik heb hem persoonlijk nooit gesproken, maar hij heeft natuurlijk heel veel goede dingen gedaan. Ook voor Ajax."