'Ajax meldt zich bij Chelsea: 8 miljoen euro'

Directeur spelerszaken Marc Overmars hield in de zomer de hand op de knip bij Ajax, maar dat gaat binnenkort hoogstwaarschijnlijk wel veranderen, dat hebben de Amsterdammers hun oefenmeester en hun achterban beloofd. Een target daarbij zou verdediger Matt Miazga van Vitesse zijn, aldus Amerikaanse bronnen.



De stopper wordt dit seizoen door de Premier League-grootmacht Chelsea uitgeleend aan Eredivisie-club Vitesse en naar verluidt vindt de technische leiding van Ajax dat de Amerikaan uitstekend presteert in Nederland. Daarom zou zijn naam nu boven aan het verlanglijstje van Overmars prijken, alhoewel het geen goedkope speler betreft. Volgens de laatste informatie moet Miazga ongeveer 8 miljoen euro kosten, voor dat bedrag wil Chelsea hem wel verkopen.



Coach Henk Fraser van Vitesse liet onlangs nog over Miazga weten: "Iedereen had het erover dat Ajax niet in goeden doen was tegen ons. Dat mag zo zijn, maar Ajax heeft tegen ons wel veel minder kansen gecreëerd dan in de voorgaande wedstrijden. Dat ligt natuurlijk ook voor een deel aan ons. Als spitsen als Huntelaar en Dolberg het zo moeilijk hebben, dan geeft dat wel aan wat voor waarde Matt voor ons heeft."