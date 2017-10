'Liverpool stuurt scouts, Ajax en PSV geïnteresseerd'

De scouts van Liverpool kwamen in het afgelopen seizoen vooral naar Nederland om spelers als Davinson Sánchez en Hakim Ziyech van Ajax uit te lichten, maar ook deze voetbaljaargang zijn ze ons land niet vergeten. Perr Schuurs van Jupiler League-ploeg Fortuna Sittard wordt goed in de gaten gehouden.



De voetballer in kwestie speelde met Oranje onder 19 tegen Malta en Hongarije in de EK-kwalificatie, maar kreeg rust tegen Slovenië. Al deze duels werden gevolgd door de talentenjagers van Liverpool, dat op de hoogte is van het kunnen van Schuurs omdat de jonge verdediger eerder stage liep bij de Premier League-grootmacht.



Besluit Schuurs te vertrekken bij Fortuna, dan heeft hij vermoedelijk een groot aantal opties. Niet alleen de Reds hebben namelijk belangstelling, ook Manchester City en Borussia Dortmund houden hem in de gaten. Daarnaast zijn ook de Eredivisie-topclubs Ajax en PSV op meer dan gemiddelde wijze geïnteresseerd. Eind augustus vertelde de 17-jarige stopper echter nog dat hij nog wel een tijdje in Limburg wilde blijven.