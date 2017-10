'FC Barcelona koopt in 2018 Oranje-international'

FC Barcelona wil in de aankomende periode graag het een en ander veranderen. Momenteel staan de Catalanen eerste in de Primera División, maar Lionel Messi en co zijn lang niet meer zo oppermachtig als vroeger. Daarom moet er onder anderen een nieuwe centrumverdediger naar Camp Nou komen.



Het Engelse medium Mirror schrijft dat het ernaar uitziet dat Virgil van Dijk in 2018 de overstap gaat maken naar Barça. Scouts van de Spaanse grootmacht waren in ieder geval aanwezig bij de interland tussen het Nederlands elftal en Zweden om de speler van Southampton goed uit te lichten en de transfersom die de Saints nu in gedachten hebben voor Van Dijk is geen probleem voor technisch directeur Robert Fernandez.



Naar verluidt vraagt Southampton namelijk 56 miljoen euro voor de Oranje-speler. Bovendien is er een groot voordeel voor Barcelona: de Saints willen hun verdediger het liefste verkopen aan een team dat niet uitkomt in de Premier League. Liverpool, Manchester City en Chelsea hebben óók nog steeds interesse, maar vissen vermoedelijk achter het net. De krant specificeert niet of het om een wintertransfer of een overstap in de zomer gaat.